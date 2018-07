Presidente do Politécnico de Bragança distinguido com medalha de mérito científico

O presidente do Instituto Politécnico de Bragança (IPB), Sobrinho Teixeira, foi este sábado distinguido com a medalha de mérito científico "Ciência”, pelo ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor.

O ministro entregou a medalha, em Bragança, à margem da cerimónia das comemorações dos dez anos do Centro de Arte Contemporânea Graça Morais, em que participou também o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

As medalhas de mérito científico "Ciência” destinam-se a galardoar as individualidades nacionais ou estrangeiras que, “pelas elevadas qualidades profissionais e de cumprimento do dever, se tenham distinguido por valioso e excecional contributo para o desenvolvimento da ciência ou da cultura científica em Portugal”, segundo o ministério.

O galardoado, João Sobrinho Teixeira é licenciado em Engenharia Química pela Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto e doutor em Engenharia química pela mesma Universidade.

De dezembro de 2008 a janeiro de 2013 foi presidente do conselho coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos – CCISP.

De janeiro de 2011 a janeiro de 2013 integrou a direção da European Network for Universities of Applied Sciences - UASNet.

Desde setembro de 2014 integra o Conselho de Administração da AULP (Associação das Universidades de Língua Portuguesa).

Foi presidente do Instituto Politécnico de Bragança, nos últimos oito anos, “durante os quais desenvolveu a capacidade científica em Bragança e a relação com países lusófonos de forma inédita em Portugal”, esclarece o ministério.