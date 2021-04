Presidente do parlamento dos Açores apela à “responsabilidade individual”

“Só o seu exercício com responsabilidade pode ajudar a construir uma Democracia saudável e solidária, em que todos são chamados a participar de forma empenhada na vida coletiva” do seu país ou Região, sublinhou Luís Garcia, citado numa nota enviada às redações pelo gabinete da presidência do parlamento açoriano.

De acordo com a mesma nota, no final da sessão solene comemorativa dos 47 anos do 25 de abril, que teve lugar esta manhã na Assembleia da República, o presidente da Assembleia Legislativa Regional lembrou que “nunca foram fáceis os caminhos da democracia livre”, convocando todos os cidadãos a dar o seu contributo.

"A situação de pandemia em que vivemos recorda-nos todos os dias a importância da liberdade e o papel fundamental que cada um de nós tem na sua construção em cada tempo”, escreve o presidente do parlamento dos Açores, citado na mesma nota.

“Se outros, há 47 anos, foram chamados a colocar um fim à ditadura e a instituir a liberdade, hoje, neste tempo singular e atípico, cada um de nós é igualmente convocado a dar um contributo responsável e cívico para que, o mais breve possível, possamos ser todos mais livres”, salientou Luís Garcia.

O gabinete da presidência da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores adianta ainda que, "além da sessão solene" comemorativa dos 47 anos do 25 de abril de 1974, constam ainda da agenda do presidente do parlamento açoriano, em Lisboa, "duas audiências", na "segunda-feira", a primeira com "o Presidente da República e a segunda com o presidente da Assembleia da República.