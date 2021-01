Presidente do parlamento da Madeira, bispo do Funchal e secretária regional testam negativo

José Manuel Rodrigues, Nuno Brás e Augusta Aguiar, respetivamente, assistiram, no dia 29 de dezembro, à tomada de posse dos órgãos sociais da Santa Casa da Misericórdia da Calheta, na zona oeste da Madeira, onde uma das pessoas presentes na cerimónia veio a testar positivo com SARS-CoV-2 no dia 01 de janeiro.

"Apesar do teste negativo e por recomendação da autoridade de saúde, o presidente da Assembleia Legislativa ficará em confinamento mais uma semana, acompanhando os trabalhos parlamentares à distância", lê-se numa nota de imprensa do gabinete de José Manuel Rodrigues, indicando que os plenários serão dirigidos pelo primeiro vice-presidente, José Prada.

Comportamento idêntico será adotado pelo bispo Nuno Brás, de acordo com uma nota divulgada no 'site' da Diocese do Funchal, na qual destaca a importância de cumprir as indicações das entidades regionais de saúde para o combate à pandemia.

A secretária da Inclusão Social e Cidadania, Augusta Aguiar, refere também que vai cumprir o isolamento profilático até 12 de janeiro, mantendo-se em teletrabalho.

De acordo com os dados mais recentes, o arquipélago regista 799 infeções ativas, num total de 2.000 casos confirmados desde 16 de março de 2020, e 14 óbitos, estando 45 pessoas internadas no hospital do Funchal.