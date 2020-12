Presidente do México classifica confinamentos como "ditadura"

Estes comentários foram proferidos enquanto López Obrador se esquivava, novamente, a perguntas sobre o porquê de quase nunca usar máscara, dizendo que é uma questão de liberdade.

O Presidente mexicano afirmou que as medidas que limitam os movimentos das pessoas estão “na moda entre autoridades… que querem mostrar que têm pulso firme, ditadura”.

“Muitos deles estão a deixar os seus instintos autoritários aparecer”, apontou Lopez Obrador, acrescentando que o “fundamental é garantir a liberdade”.

Porém, não ficou claro se o líder mexicano se referia a autoridades de outros países ou aos líderes locais de partidos da oposição que tentaram impor limites no México.

Em todo o mundo, muitos governos implementaram efetivamente confinamentos ou limites sobre quando as pessoas podem sair de casa, algo que López Obrador tem resistido a fazer, argumentando que algumas pessoas vivem no dia-a-dia do que ganham nas ruas.

“Toda a gente é livre. Quem quiser usar uma máscara facial e se sentir mais seguro, pode fazê-lo”, continuou.

O Governo mexicano tem oferecido conselhos mutáveis e contraditórios sobre a utilidade do uso de máscaras faciais.

O México registou quase 107.000 mortes atribuídas a covid-19 até agora, o quarto maior número de mortes no mundo, apesar de fazer relativamente poucos testes, sendo que as autoridades estimam que o número real de óbitos esteja perto dos 150.000.