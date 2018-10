Presidente do Governo solicita à Assembleia ser ouvido em Comissão Eventual de Inquérito

De acordo com nota do executivo, a solicitação do Presidente do Governo foi manifestada, na tarde desta quinta-feira, numa carta enviada à Presidente da Assembleia Legislativa dos Açores, Ana Luís, na qual Vasco Cordeiro solicita a sua audição pela referida Comissão Parlamentar de Inquérito, depois de terem sido tornadas públicas “dúvidas quanto à regularidade e à legalidade” do referido pedido, do qual, até ao momento, o Governo apenas tomou conhecimento pela comunicação social.

Recorde-se que, esta semana e numa entrevista à RTP/Açores, o Presidente do Governo já tinha manifestado a sua disponibilidade para ser ouvido nesta Comissão da Assembleia Legislativa.

Nesta missiva, Vasco Cordeiro sublinha que, face à sua qualidade de Conselheiro de Estado, a audição na Comissão Eventual de Inquérito obriga à necessária autorização do Conselho de Estado, conforme está previsto na lei.