Presidente do Governo dos Açores expressa pesar pelo falecimento de deputado do PSD

O presidente do Governo dos Açores, Vasco Cordeiro, manifestou pesar pelo falecimento do deputado Paulo Parece, do PSD/Açores, sublinhando a forma como o parlamentar se empenhava na defesa da sua ilha e da região.

Numa nota enviada às redações, o executivo açoriano refere que Vasco Cordeiro "manifestou sentido pesar pelo falecimento, ocorrido de forma súbita", do deputado Paulo Parece, eleito pelo círculo eleitoral de Santa Maria ao parlamento dos Açores.

Numa mensagem dirigida à família enlutada, o chefe do executivo açoriano realça "a forma como o parlamentar se empenhava na defesa da sua ilha e dos Açores, de acordo com aquilo que defendia e em que acreditava", acrescenta a mesma nota, adiantando que Vasco Cordeiro "dirigiu também uma carta ao presidente do PSD/Açores a expressar-lhe as sentidas condolências pelo desaparecimento súbito" do deputado social-democrata.

“Os Açores perderam um representante eleito do seu povo. Essa circunstância é, só por si, motivo de pesar e, mais ainda, quando as circunstâncias, por tão repentinas e inesperadas, se tornam ainda mais difíceis de aceitar”, salienta Vasco Cordeiro.

O deputado social-democrata à Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores morreu aos 51 anos.