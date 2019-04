Presidente do Governo atribui Estatuto de Utilidade Pública ao Clube Naval de Rabo de Peixe

O Presidente do Governo dos Açores atribuiu o Estatuto de Utilidade Pública ao Clube Naval de Rabo de Peixe, no concelho da Ribeira Grande, tendo em conta o trabalho que tem desenvolvido em prol do bem-estar da comunidade onde se insere.

O despacho de Vasco Cordeiro, publicado esta sexta-feira em Jornal Oficial, refere que o Clube Naval de Rabo de Peixe tem “desenvolvido uma ação meritória no sentido de expandir, em especial, as atividades desportivas náuticas no seio dos seus associados e da comunidade em geral”, lê-se em nota do Gacs.





Com sede no porto de Pescas de Rabo de Peixe, o clube é uma instituição sem fins lucrativos da área do associativismo desportivo, possui cerca de 50 atletas federados e tem um contrato-programa celebrado para apoio à atividade de treino e competição dos escalões de formação da natação, tendo vindo a participar em diversas provas locais e regionais.