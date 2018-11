Presidente diz que se “falou muito de Portugal” no jantar oferecido por Macron

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, disse este sábado que se falou “muito de Portugal” no jantar oferecido pelo Presidente francês, Emmanuel Macron, aos dirigentes mundiais que participam nas celebrações do centenário do Armistício.

“Falou-se muito de Portugal, falou-se muito de Portugal na Europa e em África e até na ligação à América Latina”, disse Marcelo aos jornalistas portugueses após o jantar.

“E falou-se muito bem e muito do secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres”, acrescentou.

Segundo o Presidente, o clima no jantar, realizado no Museu do Quay d’Orsay, foi de “celebrar a paz e não a guerra” e pautou-se por “uma distensão” que “não faria imaginar, entre aqueles que ali estão, muitas das posições duras que de vez em quando têm, no dia a dia”.

“Hoje não havia isso e espero que amanhã também não haja”, afirmou, referindo-se às cerimónias que vão assinalar os 100 anos do fim da I Guerra Mundial e ao Fórum da Paz.

Entre os presentes no jantar estava o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que já anunciou que não participa no Fórum, com quem o Presidente português disse ter tido “oportunidade de trocar algumas palavras”.

Marcelo escusou-se a dizer sobre o que falaram, referindo apenas que “o clima foi tão bom como tinha sido em Washington”, quando visitou a Casa Branca e se reuniu com Trump, no final de junho.

Questionado sobre se convidou Trump a visitar Portugal, o Presidente disse apenas: “Vamos ver, havemos de falar disso um dia”.

Marcelo Rebelo de Sousa está em Paris para participar nas comemorações do centenário do Armistício.