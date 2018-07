Presidente da República recebe partidos em 30 e 31 de julho, em Belém

De acordo com uma nota colocada no ‘site’ da Presidência da República, estes encontros enquadram-se nos “contactos regulares” de Marcelo Rebelo de Sousa com os partidos com representação parlamentar, não sendo indicada a agenda das reuniões.

Na tarde de dia 30 de julho, serão recebidos o partido Pessoas-Animais-Natureza (PAN), Partido Ecologista “Os Verdes” (PEV), PCP e CDS-PP. No dia seguinte, 31 de julho, também à tarde, serão recebidos o Bloco de Esquerda (BE), PS e PSD.

O Presidente da República ouviu os partidos em fevereiro, audiências que considerou cada vez mais naturais, tranquilas e agradáveis, tendo passado a ser “um hábito” no Palácio de Belém.

Nessa altura, Marcelo Rebelo de Sousa quis, segundo o próprio anunciou, ouvir os partidos com assento parlamentar “sobre o que é importante para Portugal no imediato e a prazo".

"No imediato, como é que veem o orçamento para o ano que vem, o período que vai até às eleições e até ao termo da legislatura", afirmou, dizendo que também pretendia abordar o próximo orçamento comunitário.