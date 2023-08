Presidente da República lamenta morte de agente da PSP

Numa nota divulgada na página oficial da Presidência da República, Marcelo Rebelo de Sousa diz ter sido “com profunda consternação” que tomou conhecimento do “falecimento em serviço da agente da Polícia de Segurança Pública (PSP) Ana Roldão, bem como do estado de saúde do agente Jaime Sousa e dos alunos do curso de formação de agentes, Pedro Ramos e Luís Rodrigues”.

“O Presidente da República apresenta à família enlutada a sua solidariedade e os mais sentidos pêsames pela vida perdida no cumprimento da sua missão, sentimentos que estende à PSP e deseja as rápidas melhoras ao agente e aos alunos feridos”, lê-se na nota.

Uma agente da PSP morreu hoje e outros três ficaram feridos num despiste do carro patrulha em que seguiam, em Sacavém (Loures), disse à Lusa fonte do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP.

Segundo a fonte, a agente que morreu, de 28 anos, conduzia a viatura, que se despistou por baixo do viaduto da autoestrada A1, cerca da meia noite, quando respondia a uma ocorrência em Camarate.

Os outros três ocupantes da viatura eram um agente e dois estagiários que seguiam na parte de trás do carro.

O agente foi transportado para o Hospital de S. José e foi operado a uma perna, enquanto os estagiários foram ambos para o Hospital de Santa Maria.

Um dos estagiários, que sofreu uma fratura na perna e outra no pulso, já teve alta e o outro, que sofreu várias fraturas na perna e lesões graves na face, ainda está internado.

A mesma fonte explicou ainda que o carro patrulha respondia a uma ocorrência em Camarate, onde uma viatura estava a impedir a passagem de uma ambulância.