Presidente da República feliz com números mais recentes da economia portuguesa

Questionado sobre os alertas deixados pela Comissão Europeia e pelo Banco Central Europeu relativamente ao aumento das despesas com pessoal, Marcelo Rebelo de Sousa afirmou que "há sempre" alertas a fazer mas que tal até é positivo.

Segundo o chefe de Estado "o que é conhecido da primeira parte do ano, não só corresponde como eventualmente excede as previsões e isso não pode deixar de tornar muito feliz o presidente da República".

De acordo com os dados mais recentes sobre o desemprego, divulgados em 31 de agosto pelo Eurostat, a taxa de desemprego homóloga recuou em julho para os 8,2% na zona euro e para os 6,8% na União Europeia, tendo Portugal registado a terceira maior diminuição face a julho de 2017, ao recuar dos 8,9% para os 6,8%.

"Estou feliz, como estão todos os portugueses, porque todos queremos que as notícias sejam boas, sobretudo porque o mundo tem problemas económicos complexos e porque a Europa pode vir a ter", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa, à margem de um debate, no Porto, sobre Demografia.

O presidente da República mostrou-se esta sexta-feira feliz com os números mais recentes do desempenho da economia portuguesa mas avisou que é preciso "estar alerta" para "aquilo que venha de fora" e traga um "novo desafio" para Portugal.

