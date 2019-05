Presidente da República espera com "um final justo"

“Espero um dia bonito, que é, que seja um jogo bonito, que vai ser, que seja um jogo com um final justo”, afirmou Marcelo Rebelo de Sousa à margem de uma conferência na União das Cidades Capitais da Língua Portuguesa (UCCLA), em Lisboa.

O chefe de Estado vincou também que “o Presidente é rigorosamente imparcial” e recordou a final da Taça de Portugal de 2015, na qual o Sporting venceu o Sporting de Braga por 3-1 nas grandes penalidades.

“Da única vez [em que a equipa que o chefe de Estado apoia], que foi logo no primeiro ano em que o meu clube jogava, eu consegui ser rigorosamente imparcial. O Presidente [da República] não tem clubes. O Presidente tem de ser de todos os clubes portugueses”, finalizou.

A final da Taça entre Sporting e FC Porto tem início marcado para as 17:15, no estádio do Jamor, em Lisboa, com arbitragem de Jorge Sousa, da Associação de Futebol do Porto.