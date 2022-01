Presidente da República e conferências assinalam 45 anos da Autonomia dos Açores

“Sabemos que os desafios são muito mais do que as nove ilhas dos Açores e provavelmente não conseguiremos abordar todos, mas queremos, pelo menos, dar o nosso melhor contributo para esse debate, de forma positiva e construtiva, inventariando e alertando para os principais problemas ou desafios e apontando alguns caminhos e soluções”, explicou Luís Garcia, presidente do parlamento açoriano, em conferência de imprensa na Horta.

A par de um ciclo de conferências, o parlamento açoriano vai realizar, no dia 04 de setembro, uma sessão solene comemorativa dos 45 anos da Autonomia, presidida pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

“Depois da sessão solene, que será marcada pelos discursos de todos os intervenientes parlamentares da praxe, teremos oportunidade também de recriar historicamente a abertura solene da então Assembleia Regional, numa sessão histórico-cultural, que terá lugar, precisamente, na Sociedade Amor da Pátria, aquela que foi a sua primeira sede”, justificou o social-democrata Luís Garcia.

Segundo o presidente da Assembleia Regional, nessa data estará também no parlamento Álvaro Monjardino, o primeiro presidente do órgão máximo da autonomia regional.

Monjardino será alvo de uma homenagem, a 05 de setembro, com a inauguração da nova biblioteca do parlamento, que adotará o seu nome.

A nova biblioteca vai ficar sediada no edifício do antigo Conservatório da Horta, contíguo ao parlamento, imóvel que receberá também o Museu do Parlamento.

O projeto de decorre de uma resolução de 2015, aprovada em plenário, mas cuja data de abertura ao público não está ainda definida.

“Este museu pretende ser um verdadeiro espaço de preservação da memória do Parlamento dos Açores, reconhecendo e registando figuras e factos fundamentais na implementação e evolução da autonomia regional, dando assim corpo a um tempo que servirá de base a toda a pedagogia da autonomia política que deve ser feita junto das novas gerações”, explicou o presidente da Assembleia Regional.

Quanto ao ciclo de conferências sobre a autonomia, terá início esta semana, no Auditório das Velas, na ilha de São Jorge, dedicado ao tema da demografia e da fixação da população. A iniciativa conta com a presença dos conferencistas Gilberta Rocha, especialista em demografia, e José António Vieira, especialista em Economia do Trabalho, bem como, com a intervenção do presidente do Conselho Económico e Social, Gualter Furtado.

Luís Garcia destacou também a realização, já na próxima semana, na ilha Terceira, da primeira etapa da Atlantis Cup – Regata da Autonomia, organizada pelo Clube Naval da Horta, com o patrocínio do Parlamento, que liga, todos os anos, várias ilhas do arquipélago.