Presidente da República diz que ainda há “muitíssimo por fazer”

Durante estes três dias, Marcelo Rebelo de Sousa provou queijo no Rabaçal, em Penela, foi a banhos em várias praias fluviais e visitou o complexo Praia das Rocas, em Castanheira de Pera.

Hoje, é o terceiro e último dia de férias de Marcelo Rebelo de Sousa pela região afetada pelo incêndio de Pedrógão Grande, depois de ter feito o mesmo no início do mês em concelhos atingidos pelos grandes fogos de outubro de 2017.

"Posso parar, posso alterar, posso improvisar. Por exemplo, agora, apetece-me improvisar o roteiro", disse, antes de partir de Mosteiro e, em vez de ir logo para Figueiró dos Vinhos, voltou a percorrer estradas municipais de Pedrógão Grande, tendo passado de carro por Vila Facaia e Nodeirinho, duas povoações muito afetadas pelo incêndio, assim como pela sede da Associação de Vítimas do Incêndio de Pedrógão Grande (AVIPG).

Marcelo Rebelo de Sousa afirmou ainda que insistiu muito para não estar com os autarcas da região para poder fazer as suas voltas durante estes três dias de férias pela zona, como fez hoje.

Na ida para Mosteiro, a partir da Pampilhosa da Serra, Marcelo Rebelo de Sousa disse aos jornalistas que optou por fazer um trajeto mais longo, em que se conseguiu aperceber do "grau de destruição" em Pedrógão Grande.

Na visita à praia fluvial do Mosteiro, voltou a encontrar uma família de fora da região - neste caso, de Vagos - e reafirmou que "está a surtir efeito a ideia" das pessoas fazerem as suas férias nas zonas afetadas pelos incêndios.

Marcelo Rebelo de Sousa falava aos jornalistas depois de um banho nas águas frias da praia fluvial do Mosteiro, no concelho de Pedrógão Grande, uma localidade também ela afetada pelo grande incêndio de 2017.

