Presidente da FPF felicita ‘encarnados’ pela conquista do título

“Felicito o Benfica pela conquista do 38.º titulo de campeão nacional, após uma prova muito disputada onde apenas na última jornada se encontrou o vencedor. Dando provas de enorme consistência ao longo de uma época diferente por via da sua calendarização, o Benfica soube dar provas de inequívoco talento, qualidade e consistência”, escreveu o dirigente numa nota publicada no site da FPF.

Frenado Gomes estendeu ainda as felicitações a “todos os jogadores, equipa técnica, liderada por Roger Schmidt, staff, estrutura e direção do Benfica”, além do presidente do clube, Rui Costa, a quem endereçou “parabéns por este feito que ficará para sempre na história do clube, do futebol e desporto nacionais”.

O Benfica sagrou-se hoje campeão português de futebol pela 38.ª vez, depois de vencer em casa o lanterna-vermelha Santa Clara, por 3-0, em jogo da 34.ª e última jornada da I Liga portuguesa.

A precisar de um triunfo para assegurar matematicamente o título, o Benfica marcou por Gonçalo Ramos (07 minutos), Rafa (28) e Grimaldo (60), de penálti.

Após uma 'seca' de três temporadas, os 'encarnados' voltaram a festejar um título nacional, terminando a I Liga com 87 pontos, mais dois do que o FC Porto.