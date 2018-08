Presidente da Colômbia promete plano de desenvolvimento económico em setembro

O presidente da Colômbia, Iván Duque, anunciou no sábado que vai apresentar em setembro um plano de desenvolvimento económico para eliminar a burocracia e apoiar empresas que gerem emprego.

"Vamos apresentar esse plano no próximo mês", disse o chefe de Estado durante a sua visita a Toro, município da região de Valle del Cauca, explicando que uma das ideias passa por "eliminar procedimentos que muitas vezes acabam por bloquear o desenvolvimento dos projetos".

Duque visitou uma escola, onde se realizou o Festival de Economia Laranja "Sacudete", no qual jovens empreendedores mostraram os seus projetos para criar empresas e gerar emprego.

A economia da laranja é um conceito que se refere a bens e serviços que usam a criatividade e o capital intelectual para criar empregos, riqueza e qualidade de vida.

Este conceito inclui áreas como arte, música e cinema, turismo e património cultural, comunicação, 'software' de conteúdo, moda ou arquitetura.

"Sonho que possamos avançar com esse programa de reativação económica, um programa que permita que essas pequenas, médias e microempresas surjam com dinamismo no país", acrescentou o presidente colombiano.