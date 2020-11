Presidente da Câmara recebeu nova Direção dos Lions Clube de São Miguel

Na audiência de apresentação de cumprimentos, estiveram presentes Miguel Simas (presidente), Paulino Amaral (secretário), Guilherme Miranda (tesoureiro) e Luísa Magalhães (antiga presidente do Lions Clube de São Miguel).

A Presidente do Município aproveitou a oportunidade para desejar à equipa os maiores sucessos no cumprimento da missão e dos objetivos a que se propõe, manifestando a disponibilidade da autarquia para, dentro das suas competências e disponibilidades, continuar a apoiar este movimento social, sediando em Ponta Delgada.

Miguel Simas sublinhou “o bom relacionamento” entre o Município presidido por Maria José Lemos Duarte e o Lions de São Miguel e agradeceu a disponibilidade da Presidente em receber a nova Direção do clube.

Aproveitou, ainda, para disponibilizar os serviços do clube no sentido de colaborar com a Câmara de Ponta Delgada sempre que tal se revelar necessário.

Recorde-se que, em 2015, a Câmara Municipal de Ponta Delgada cedeu um espaço para a sede do Lions Clube de São Miguel, sediado na freguesia de São Pedro.