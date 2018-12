Presidente da Câmara de Ponta Delgada concede tolerância de ponto a 24, 26 e 31 de dezembro

O presidente da Câmara de Ponta Delgada, José Manuel Bolieiro, assinou o despacho que concede tolerância de ponto aos colaboradores do município, incluindo SMAS e Setor Empresarial Local, a 24, 26 e 31 de dezembro.

De acordo com nota da autarquia,a exceção, como habitualmente, vai para os colaboradores afetos à Polícia Municipal, Serviços de Higiene e Limpeza e Cemitério de São Joaquim, escalados para os referidos dias, sem prejuízo da respetiva compensação.

No despacho, José Manuel Bolieiro refere que a tolerância de ponto é concedida tendo em conta “a especial tradição de convívio familiar de que se reveste a vivência local da quadra festiva de Natal”.

Ainda segundo o presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada, os dias agora concedidos também têm a ver com “o envolvimento familiar dos trabalhadores do município e as consequências públicas das tolerâncias tradicionalmente atribuídas nesta época especial”.