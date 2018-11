Presidente da Assembleia manifesta pesar por falecimento "prematuro"

As mais lidas

E em seu nome e em nome da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, expressou ainda "as mais sinceras condolências e solidariedade à sua família e ao Partido Social Democrata, neste momento difícil".

Ana Luís realçou o exercício do mandato de Paulo Parece "com elevação e dedicação à causa pública".

A Presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores manifestou, em comunicado, "de forma sentida, o seu profundo pesar pelo prematuro falecimento do Deputado do Partido Social Democrata, Paulo Henrique Parece Batista".

