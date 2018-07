Presidente austríaco agradece a Portugal acolhimento de cinco mil crianças após II Guerra

As mais lidas

Marcelo Rebelo de Sousa cumprimentou hoje Alexander van der Bellen pela afirmação dos direitos humanos num discurso no ato oficial de abertura do festival de música de Salzburgo.

Desde que chegou a Salzburgo, na quinta-feira, como convidado de honra para a abertura do festival de música, que o Presidente português quis salientar a proximidade com o presidente austríaco, um político de esquerda aberto ao acolhimento de migrantes e refugiados.

O tema das migrações tem dominado a presidência austríaca da União Europeia, do governo liderado pelo chanceler conservador Sebastian Kurz e no qual participa a extrema-direita.

"Foi um maravilhoso exemplo que ainda recordamos, de crianças que, sem falar uma palavra de português, foram recebidas por famílias portuguesas, que as ajudaram a recuperar dos traumas da guerra", disse o Presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa.

"As relações bilaterais entre Portugal e a Áustria são tradicionalmente muito boas. Entre outras coisas, porque estão enraizadas na história. Na II Guerra Mundial e depois da Guerra, Portugal ajudou milhares de austríacos. Durante a Guerra, dando-lhes salvos condutos e asilo. Entre eles, lembro Heinrich Mann, o irmão mais velho de Thomas Mann", disse.

Na conferência conjunta, que se seguiu a uma reunião de trabalho dos dois chefes de Estado num edifício da Residenzplatz, no centro histórico de Salzburgo, Alexander van der Bellen recordou também a atribuição de salvo-condutos e asilo durante a guerra , que ajudaram milhares de pessoas.

