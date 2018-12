Presépio Tradicional da freguesia de Santa Clara inaugurado

"Uma iniciativa promovida pela Junta de Freguesia, em colaboração com a SINAGA, uma vez que este ano foi possível devolver o presépio ao seu local de origem, ou seja, a Fábrica do Açúcar, relembrando a importância que aquela unidade fabril outrora já teve na vida dos santaclarenses, quer como posto de trabalho mas também como marco importante nos momentos de lazer e recreativos", explica nota de imprensa.



Marcaram presença na inauguração do Presépio, para além dos representantes da Junta e da Assembleia de Freguesia, a diretora regional dos Assuntos Europeus, Célia Azevedo, em representação do Presidente do Governo Regional, e Rui Maciel, em representação da Administração da SINAGA, bem como o Padre Marco Gomes da Paróquia de Santa Clara a quem coube fazer a bênção do Presépio.





As visitas ao Presépio poderão ser realizadas até ao próximo dia 11 de janeiro, nos dias úteis das 16 horas às 18 horas; aos sábados e domingos das 15 horas às 18 horas.

Nos dias 25 e 01 de dezembro não haverá visitas.