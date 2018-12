Presépio dos Manaias é inaugurado amanhã na rua Machado dos Santos

Este ano, segundo nota de imprensa, os utentes recriaram como cenário uma gruta, na qual construíram o presépio, podendo visualizar-se a aldeia rural, construída com casas em casca de pinheiro, imitando as casas de pedra, e a aldeia urbana, com as casas modernas.





Na duas aldeias, o presépio retrata as tradições dos Açores, em específico da ilha de São Miguel, como a matança do porco, as vindimas, o grupo folclórico, a filarmónica, a moagem da farinha e a preparação do pão para o forno de lenha, assim como a estufa de ananás e a agricultura. Uma recriação para a qual foram utilizados o trigo, o milho e ervas das pastagens verdejantes.





Em exposição, vão estar 21 casas, nove das quais são construídas com contraplacado marítimo e 12 com cartão e casca de pinheiro, imitando a pedra. Existem, ainda, dois moinhos, uma réplica da Igreja da Matriz, uma casa com roda de água, uma cascata, três piões de milho, um fontanário, carroças em vime e 135 figuras decorativas, representando profissões como talhante, peixeiro, jardineiro, moleiro, padeiro, serralheiro, ferreiro, pastor, amarrador de ferro, entre muitas outras.





O presépio poderá ser apreciado até 6 de janeiro de 2019, das 10 horas às 19 horas.