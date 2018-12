Presépio de Água Retorta inaugurado a 9 de dezembro

Com cerca de 250 metros quadrados, este é o quinto ano que a Freguesia de Água Retorta elabora este Presépio com esta dimensão, que retrata tanto algumas passagens bíblicas, como as vivências da localidade, onde se podem igualmente observar autênticas réplicas de edifícios emblemáticos do lugar que já é conhecido como o “Mais Pitoresco dos Açores”, diz nota.







O Presépio conta com trabalhos manuais, com casas construídas em madeira, pedra, palha, canas da índia e figuras elaboradas com tecidos reaproveitados.





Exceptuando os dias de Natal e da Passagem de ano, o Presépio de Água Retorta ficará exposto diariamente, das 10 horas às 22h30, até meados de janeiro.