'Presentes no Concelho' começou na freguesia do Salão

“Queremos este projeto com outra amplitude. O objetivo é chegar aqui e resolver as coisas no próprio dia e/ou planear as intervenções para o futuro”, referiu José Leonardo Silva, presidente da autarquia durante a reunião de abertura deste projeto que percorre, durante o mandato, todas as freguesias do concelho da Horta.



Para além das reuniões com os órgãos da freguesia, desde executivo local a impérios, Casa do Povo, Grupo Desportivo e Comissão da Igreja, vão ser levadas a cabo diversas visitas pela freguesia e encetados esforços para que situações urgentes sejam sanadas com a maior celeridade possível, refere nota de imprensa.



Neste primeiro dia de traballho, para além da reunião com os Órgãos e Instituições da Freguesia do Salão foi assinado o contrato de comodato de cedência da Escola EB/JI do Salão ao Grupo Folclórico do Salão.