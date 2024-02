Preparado contingente de reserva para jogo da Taça

Segundo apurou o jornal Açoriano Oriental, as reuniões nos centros de comando a nível regional das duas forças de segurança têm-se intensificado nos últimos dias, em virtude do sucedido a nível nacional no fim de semana, quando três encontros foram adiados devido à falta de policiamento, nomeadamente o jogo da 1ª Liga entre o Famalicão e o Sporting, e os jogos da 2ª Liga entre o Feirense e o Académico de Viseu e entre o Leixões e o Nacional.

Em causa está garantir que o encontro referente aos quartos de final da Taça de Portugal se realize com a necessária presença de forças de segurança no Estádio de São Miguel.