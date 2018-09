Prémios de televisão Emmy são conhecidos hoje

Os vencedores dos prémios televisivos Emmy são anunciados hoje em Los Angeles, nos Estados Unidos, e entre os favoritos está a série "A Guerra dos Tronos", que lidera com 22 nomeações.

A 70.ª edição dos Emmy fica ainda marcada pela presença da plataforma de exibição e distribuição em 'streamming' Netflix, a mais nomeada, com um total de 112 indicações.

"A Guerra dos Tronos" (exibida em Portugal pelo canal SyFy), criada a partir dos livros de George R. R. Martin, lidera as nomeações, nomeadamente para melhor série dramática e nas áreas da representação. Nos Emmy técnicos, já conquistou sete prémios.

Logo atrás nos totais de nomeações encontram-se “Westworld” (exibido em Portugal na TVSéries), com 21, e “The Handmaid’s Tale” (disponível apenas no sistema NOS Play), com 20. Já na comédia, “Saturday Night Live” também recebeu 21 nomeações.

O quadro das séries nomeadas para melhor drama fica completo com “The Americans” (exibida no Fox Crime), “This is Us” (Fox Life), “The Crown” (Netflix) e “Stranger Things” (Netflix).

No que diz respeito à melhor série de comédia, as nomeações foram para “Atlanta” (Fox Comedy), “Barry” (TVSéries), “Black-ish” (Fox Comedy), “Curb Your Enthusiasm”, “GLOW” (Netflix), “The Marvelous Mrs. Maisel” (Amazon), “Silicon Valley” (TVSéries) e “The Unbreakable Kimmy Schmidt” (Netflix).

A Academia de Televisão dos Estados Unidos tem mais de 25 mil membros, dos quais 23 mil são votantes nos Emmy.

Na temporada dos prémios da televisão Emmy, na semana passada o português Filipe Carvalho venceu um prémio Emmy das Artes Criativas, enquanto parte da equipa que desenhou o genérico da série “Counterpart”, da Starz.