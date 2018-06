Prémio Literário Nacional Dias de Melo anunciado sexta-feira

No próximo dia 29 de Junho, pelas 21h00, no Auditório do Museu dos Baleeiros, nas Lajes do Pico, será anunciado o vencedor da 2.ª Edição do Prémio Literário Nacional Dias de Melo.

Esta cerimónia contará com a presença do presidente do Município das Lajes do Pico, Roberto Silva, do editor Fernando Ranha, dos membros do júri: Manuel Tomás e Urbano Bettencourt; Manuel Francisco Costa Jr., Diretor do Museu dos Baleeiros e Sidónio Bettencourt.



O Prémio Literário Dias de Melo foi anunciado em 2011, com a atribuição de cinco mil euros, de dois em dois anos, a uma obra inédia lançada nesse período.

Dias de Melo (1925--2008), nascido na Calheta do Nesquim, na ilha do Pico, foi professor, colaborador de jornais e é considerado um dos grandes escritores açorianos, tendo dedicado toda a sua obra ao mar e à baleação.