Prémio literário do Labjovem foi para autora do Viajário Ilustrado

A autora das crónicas de viagem do blogue Viajário Ilustrado, Ana Catarina Silva, venceu a sexta edição do concurso Labjovem - Concurso de Jovens Artistas dos Açores, na categoria de literatura.

O Labjovem, refira-se, é um projeto bienal, promovido pela Direção Regional da Juventude e organizado pela Associação Cultural Burra de Milho, que visa não só incentivar e promover jovens artistas de diferentes áreas, como apoiar a divulgação dos seus trabalhos.



Para Ana Catarina Silva - que é inteiramente responsável pela parte escrita do blogue, enquanto Carlos Brum Melo se ocupa da fotografia - este é um reconhecimento que acaba por cair bem, sobretudo pela validação que vem dar ao projeto e ao trabalho que desenvolve dentro dele.

“Quando decidi concorrer à componente literária [do concurso], fi-lo um pouco com a intenção de avaliar se aquilo que tenho feito, ao longo destes dois anos de forma regular, faz sentido para alguém, além de mim”, explicou a premiada, em declarações a este jornal.

O Viajário Ilustrado foi, justamente, criado há dois anos e é referência das várias geografias que os seus autores visitam. Mas mais do que apontar possíveis trajetos, ou deixar dicas dos lugares imperdíveis a visitar, o que os bloggers procuram fazer é partilhar as experiências que vivem, ao mesmo tempo que dão testemunho de quem, na verdade, são.



Psicóloga de formação, mas escritora diletante, foi no registo de crónicas de viagem que Ana Catarina Silva se sentiu confortável para fazer valer o já “longo fascínio pela escrita”.

O projeto, que é publicado quinzenalmente na revista Açores, conta com mais textos escritos da autora, mas foram as crónicas sobre as viagens à Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicarágua, Japão e Marrocos que concorreram a esta sexta vida do Labjovem.

Tendo vencido o concurso, naquela que é a sua vertente literária, o Viajário Ilustrado vai, agora, poder ver editadas e publicadas as crónicas de Ana Catarina Silva.

Em maio último, recorde-se, o projeto foi distinguido como um dos dez melhores blogues de fotografia de viagem do país, nos prémios Open Blog Awards da momondo, e, em 2017, foi também considerado como um dos cinco melhores blogues nacionais de fotografia de viagem, nos Blogger Travel Awards que decorreram na Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL).