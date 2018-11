Prémio Condé Nast Awards para o hotel Terra Nostra

Segundo o mesmo comunicado, o Terra Nostra Garden Hotel foi uma das quatro unidades hoteleiras portuguesas a ganhar, numa das categorias, este que é um dos mais importantes prémios de hotelaria do mundo.



Para o Grupo Bensaude, deste modo, “o Terra Nostra Garden volta a posicionar-se ao lado das maiores referências da hotelaria mundial”, continuando, deste modo, “a levar o nome dos Açores mais além”.

Nomeado para os Condé Nast Awards for Excellence desde 2017 e com entrada na Condé Nast Johansens em 2016 como primeiro representante dos Açores, o Terra Nostra Garden Hotel junta este galardão ao recebido em 2017 como “Best countryside Hotel” - e a outros galardões, recebidos no passado, como os da World Travel Awards.



Com 80 anos, “fruto da visão empreendedora de Vasco Bensaude, o Terra Nostra é, hoje, um património único e inimitável dentro do Grupo Bensaude. Ladeado pelo Parque Terra Nostra e situado no Vale das Furnas – “o Vale Encantado” – o que o torna ainda mais exclusivo e mais especial”, sublinha o Grupo Bensaude.

Para o grupo empresarial açoriano, o Terra Nostra “neste momento, é mais que um hotel, é uma “landmark” de excelência para turistas e locais, que com orgulho recomendam o seu restaurante, o seu parque e claro, as suas incríveis águas férreas e quentes”, acrescenta o mesmo comunicado.

Em Portugal, estavam nomeados, além do Terra Nostra Garden Hotel, outros oito hotéis, tendo saído vencedores na sua categoria outros três a par do hotel do Grupo Bensaude: o Hotel Infante Sagres (Porto) na categoria de “Best Newcomer or Back on the Scene Hotel”; o Tivoli Carvoeiro (Algarve) na categoria de “Best for Families”; o Santiago de Alfama Hotel (Lisboa) na categoria de “Best Urban Hotel”.

A votação online para os Condé Nast Johansens Awards for Excellence 2019 fechou a 19 de outubro.