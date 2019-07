Preços máximos de venda dos combustíveis baixam nos Açores

A partir das 00H00 de 1 de agosto, vai registar-se uma descida de 0,1 cêntimos por litro no preço da gasolina 95 e de 2,6 cêntimos por litro no preço máximo do gasóleo rodoviário e do gasóleo colorido e marcado consumido na agricultura e nas pescas, e uma subida de 0,4 cêntimos no preço máximo do fuelóleo industrial.