Preço médio da avaliação bancária desce nos Açores

O preço médio da avaliação bancária da habitação nos Açores baixou 0,8 por cento, sendo a única Região do país a registar uma queda.

De acordo com o Instituto Nacional de estatística, em junho, o valor médio de avaliação bancária realizada no âmbito de pedidos de crédito para a aquisição de habitação, fixou-se em 1 272 euros por metro quadrado (euros/m2), mais 7 euros que no mês anterior.

O valor médio de avaliação dos apartamentos subiu 10 euros quando comparado com maio, para 1 353 euros/m2 em junho. Nas moradias, o valor médio de avaliação subiu 5 euros, para 1 142 euros/m2.



A nível regional, a maior subida para o conjunto da habitação registou-se na Região Autónoma da Madeira (3,0%), e a única descida na Região Autónoma dos Açores (-0,8%).