Preço dos combustíveis desce nos Açores

Já o gasóleo consumido na agricultura passa a custar 0,77 euros por litro, enquanto o preço do gasóleo consumido nas pescas passa a ser de 0,58 euros por litro.

Esta atualização consiste na descida de dois cêntimos por litro no preço máximo da gasolina de 95 octanas e de um cêntimo por litro no gasóleo colorido e marcado consumido na agricultura e nas pescas.

