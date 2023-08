Praia do Porto Pim interdita a banhos devido a contaminação da água

“O piquete da Polícia Marítima foi contactado pelo nadador-salvador, em virtude de se encontrar ali junto à Fábrica da Baleia uma mancha de possível poluição, de origem desconhecida”, revelou Amílcar Gomes Brás, capitão do porto da Horta, em declarações à Lusa.



Segundo explicou, os agentes da Polícia Marítima deslocaram-se ao local, confirmaram a existência da poluição da água e fizeram um registo fotográfico, contactando ainda a Câmara Municipal da Horta, a Direção Regional do Ambiente e o delegado de saúde.



“A recomendação foi de que se devia interditar aquela zona até que seja feita uma análise das águas, mas ainda não há resultados”, adiantou Gomes Brás.



Apesar de ainda não se saber a origem da poluição da água, os nadadores-salvadores hastearam a bandeira vermelha na Praia de Porto Pim e interditaram parcialmente a praia.



Fonte da Secretaria Regional do Ambiente, que superintende a Praia de Porto Pim (situada junto à Paisagem Protegida do Monte da Guia), adiantou que a contaminação das águas poderá ter origem em bactérias fecais, provenientes de fossas céticas ou da “precipitação de proteínas por acumulação de fitoplâncton”.