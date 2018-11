Praia da Vitória recebe galardão de “Município do Ano”

A Praia da Vitória recebeu o galardão de “Município do Ano”, atribuído pelo projeto UM-Cidades da Universidade do Minho, pelo projeto de recuperação das zonas húmidas verde costeiras (os Pauis da Praia).

O prémio agora atribuído à Praia da Vitória, que concorria com outras três autarquias do Açores (Madalena do Pico, Horta e Ribeira Grande), num total de 35 municípios nacionais, diz respeito ao processo de recuperação dos pauis da cidade, segundo nota de imprensa.





Este projeto, designado por LIFE CWR e cofinanciado por fundos comunitários, contribuiu de forma decisiva para “a sustentabilidade e qualidade ambiental” da Praia da Vitória, afirma o presidenta da autarquia da Praia da Vitória, Tibério Dinis, citado na mesma nota, acentuando ainda que “o restauro ecológico de habitats de fauna e flora, a sensibilização da comunidade, o potencial turístico e a investigação científica”.







De acordo com o presidente do município, “o Paul da Praia da Vitória é pela sustentabilidade ambiental que encerra, um dos representantes de Portugal na Convenção sobre as Zonas Húmidas de Importância Internacional Especialmente Enquanto Habitat de Aves Aquáticas, também conhecida como Convenção de Ramsar. Aquando do início do projeto de recuperação do Paul da Praia da Vitória, em 2004, foi elaborado um estudo exaustivo das características do seu solo. Os resultados são públicos, estão depositados para consulta no Repositório da Universidade dos Açores e não apresentam qualquer valor superior ao determinado na legislação ou convenções internacionais”, disse.