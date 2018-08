Praia da Vitória promete encher “Ao Sabor da Dança”

Três palcos, dez dias de concertos e atuações diversas, uma das melhores feiras de gastronomia do país, tauromaquia, muitas atividades desportiva (em terra e na baía), muita animação é o que a Câmara Municipal da Praia da Vitória, em parceria com a Cooperativa Praia Cultural, garante oferecer a todos os que irão assistir ao evento, avança a autarquia em nota de imprensa.

Desta forma, sexta-feira (3 de agosto) tem lugar a abertura oficial da XIX Feira de Gastronomia do Atlântico, pelas 18horas, com uma forte aposta na gastronomia açoriana, dedicando-se assim uma atenção especial, por parte da organização, que este ano está a cargo da Escola Profissional da Praia da Vitória, ao crescente número de turistas que visitam o concelho e a ilha.

Neste dia, a animação musical estará a cargo de “Bossa Quintet” e os “Batukes”, no Palco Marina. O Music Resort começa pelas meia-noite com o concerto dos “Blasted Mecanism”, seguindo-se as atuações dos Dj´s Souza e Rod D´Ávila.

Para o sábado, dia 4, destaque para a abertura oficial das Festas, pelas 21horas, com a Salva de 21 Morteiros, um momento musical, o discurso de abertura proferido pelo presidente da Câmara Municipal, Tibério Dinis. Decorrerá ainda o desfile da Filarmónica União Praiense, da Charanga da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários da Praia da Vitória, e da Marcha Oficial das Festas da Praia “Ao Sabor da Dança”. Segue-se o Cortejo de Abertura com carros alegóricos e dezenas de figurantes.

Noutra frente, o dia começa com uma prova de natação de águas abertas, seguida do tradicional Torneio de Golfe das Festas da Praia, uma prova de ciclismo de estrada em contra relógio, o Torneio Regional de Voleibol de Praia e um Torneio de Praiandebol.

À noite, para além da abertura da “Ninja Warriors” (um espeço dedicado às crianças que funcionará todos os dias das festas, na Zona Verde) destaque para o concerto “Alimentando a Alma” da Banda Harmonia Mosteirense (no Palco Marina), da artista Bárbara Bandeira e dos Dj’s Kraxh e Perrox (no Music Resort).

No domingo, o dia começa com ciclismo, voleibol e a VI Competição Distrital de Campo de Tiro com Arco (no Paul). Referência para a Missa Solene seguida de Coroação dos Impérios do Concelho, pelas 12 horas, na Igreja Matriz e distribuição de Bodo do Espírito Santo e Tradicional Arraial do Bodo (13h30, na Praça Francisco Ornelas da Câmara). Por volta das 17 horas, tem lugar a Missa Solene seguida de Procissão em Santa Rita.

Haverá ainda provas de vela (classes Optmist e Laser e Veteranos Optimist) e a já tradicional Corrida Degraus da Praia, no Facho.

Pelas 21h30, decorre o desfile e a atuação das escolas de Dança de Salão da Ilha Terceira e a partir das 22 horas tem lugar o concerto das Filarmónicas Recreio Lajense e União Praiense, no Palco Tradições, igualmente atuação d banda norte-americana e do grupo “Pringá”, rumbas e sevillanas, no Palco Marina, e no Music Resort, atuam Blaya, Funking Awesome By Dj Gonçalo Ferro e Dj K7.





Corrida de touros e toiradas à corda

Como já é tradição, a tauromaquia faz parte do evento, com a Corrida das Festas da Praia, a decorrer no dia 6 de agosto, este ano numa organização da Tertúlia Tauromáquica Praiense e do Grupo de Forcados Amadores do Ramo Grande, que irá levar até à Praça de Toiros da Ilha Terceira, os cavaleiros João Moura, Tiago Pamplona, João Ribeiro Telles e Manuel Sousa (que prestará prova de cavaleiro praticante), com toiros das ganadarias Rego Botelho (três) e Passanha (quatro), que serão pegados pelos Grupos de Forcados Amadores da Tertúlia Tauromáquica Terceirense, Ramo Grande e de Beja (a celebrar o seu 10.º aniversário). A corrida marcará ainda a despedida do forcado Américo, um dos mais antigos forcados no ativo.

Ainda na vertente tauromáquica, referência para as seis toiradas à corda que se realizarão, na terça-feira, dia 7, às 18 horas, no Juncal, com toiros da Casa Agrícola José Albino Fernandes. No dia 8 de agosto, à mesma hora e no mesmo local, com toiros de Humberto Filipe e, na freguesia das Quatro Ribeiras, com toiros da Casa Agrícola José Albino Fernandes. Quinta-feira, dia 9, José Albino Fernandes volta a dar os toiros para nova toirada nas Quatro Ribeiras. Sexta-feira, dia 10, às 18 horas, no Caminho do Cemitério, com exemplares das ganadarias João Gaspar (pai), Eliseu Gomes, Humberto Filipe e Casa Agrícola José Albino Fernandes. A 11 de agosto, feriado municipal na Praia da Vitória, a ganadaria de Ezequiel Rodrigues põe toiros no asfalto da Estrada 25 de Abril e por fim, no domingo, também com exemplares de Ezequiel Rodrigues, a tourada no areal da Praia.





Tradições e outras atrações das Festas

As Festas da Praia 2018 vão contar ainda com outras atividades e várias animações, como a noite de cantoria, na segunda-feira, dia 6, com os cantadores José Esteves, José Eliseu, João Leonel, José Amaral, Bruno Oliveira e José Borges, no Palco Tradições. Junto à marina, atuará os Gipsy Jazz pelo Dr. VI Band, enquanto no Music Resort atuará Dillaz e os Dj´s Putzgrilla e Mary-Jane. O dia inclui também um cortejo de motards e de carros clássicos.

Na terça-feira, dia 7, cortejo e atuação de grupos folclóricos, atuação da Sapateia Açoriana (Palco Tradições), Stand UP Acores & João Seabra, seguida dos Rock, Rhythm & Blues (Palco Marina) e uma dos nomes maiores do cartaz musical, o agrupamento internacional Crazy Town, abrem o Music Resort onde atuarão ainda os Dj´s Karetus e Rodrigo do Ó.

A quarta-feira (dia 8) está dedicada ao desfile das marchas populares, tendo o Music Resort a atuação de Nelson Freitas e dos Dj´s Yen Sung e John C, ficando para a quinta-feira (dia 9) o desfile de filarmónicas, a atuação das bandas da Sociedade Progresso Lajense e Espírito Santo da Agualva, no Palco Tradições; os terceirenses Myrica Faya regressam ao Palco Marina e Carolina Deslandes atuará no Music Resort antes da exibição dos Dj´s Sherpa e Luís Bravo.

No dia 10, sábado, há desfile de marchas infantis, seguido do Cortejo Infantil, sendo este o dia reservado aos mais pequenos nas Festas Praia 2018, atuando os Wave Jazz Ensamble (no Placo Marina), Miguel Araújo e os Dj´s Sebastiaan Hooft e Afonso (no Music Resort).

No dia 11 de agosto, feriado municipal, decorre um torneio de futebol de veteranos, no Municipal da Praia (11h00), uma Regata de Iates ao Porto Martins (14h00) e a Receção ao Emigrante (19h00) na Praça Francisco Ornelas da Câmara, onde vão atuar o Grupo Folclórico da Casa do Povo da Madalena e os “Fado Alado”.

No Palco Marina (23h00) atuam os Coros Pactis e OSIT, enquanto o Music Resort recebe, para fechar em grande, o conceituado Gabriel O Pensador e os Dj´s Daft Punk Tribute e Ramboiage.

A encerrar as maiores festas do Concelho da Praia, no dia 12, decorre a Procissão dos Marítimos seguida de Missa Campal (11horas) e o desfile dos grupos participantes no Folk Azores – Festival Internacional de Folclore dos Açores. À meia-noite tem lugar o lançamento de Skylanterns e de fogo de artifício.