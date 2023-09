Praia da Vitória passa a contar com uma ambulância SIV

O protocolo que instala a valência na Praia da Vitória foi assinado terça-feira, dia 12, entre a Secretaria Regional da Saúde e do Desporto, através do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA), e a Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários da Praia da Vitória (AHBVPV).

Na ocasião, a presidente da CMPV, Vânia Ferreira, considerou que este é “um projeto efetivo de melhoria da vida dos habitantes do Concelho”, sublinhando ainda o papel da Autarquia no processo (que estará em fase-piloto para testes e consolidação de procedimentos durante um ano), o qual resulta do apoio financeiro municipal para a aquisição da viatura.

“É certo que estamos a pagar esse investimento, porque ele foi feito no âmbito de um empréstimo municipal para fazer face a despesas enquadradas na pandemia de COVID. Mas, quero que fique claro que este é um exemplo de onde devem ser aplicados os fundos municipais: devem ser aplicados em projetos e ações que, de facto, têm impacto na vida das pessoas”, explicou a edil praiense, citado em nota de imprensa.

O protocolo, adianta ainda em comunicado a CMPV, implementa o projeto-piloto em que o Serviço SIV, entre as 07h00 e as 20h00, ocorrerá no concelho diretamente numa ambulância sediada no quartel da AHBVPV, sem que seja necessária a deslocação habitual do serviço SIV Terceira, com uma ambulância afeta à sua área de jurisdição.

“Ou seja, o socorro SIV na Praia da Vitória tenderá a ser mais célere, com total garantia da excelência no serviço. Aliás, outra coisa não será de esperar porque temos os nossos bombeiros da Praia da Vitória envolvidos”, frisou ainda a presidente da CMPV.

O protocolo foi assinado no quartel da AHBVPV pelo presidente da corporação, Luís Vasco Cunha, e pelo presidente do SRPCBA, Rui Andrade, na presença da Secretária Regional da Saúde e do Desporto, Mónica Seidi