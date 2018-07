Praia da Vitória inaugurou primeiro hostel

A Praia da Vitória conta, agora com uma unidade que vem reforçar a oferta turística do centro da cidade. O "Royal Beach Hostel & Suites", situado na Rua Dr. Rodrigues da Silva, junto à Biblioteca Municipal Silvestre Ribeiro, dispõe de trinta camas e tem como proprietária Sandra Bettencourt.

O autarca Tibério Dinis defendeu, na inauguração do Hostel que aconteceu na passada quinta feira, dia 12 de julho, que a unidade "contribui significativamente para promoção do setor do Turismo e, consequentemente, dinamizar a economia da Cidade e do Concelho".

"Este é um alojamento mais económico e também mais informal, permitindo alargar a escolha de quem nos visita, mediante os seus objetivos, a fim de experienciar as nossas atividades no âmbito do turismo de natureza e de mar. Esta dinâmica é importante também na diferenciação e valorização do que melhor nos caracteriza", referiu o Presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória que acrescentou que esta é também uma nova dinâmica no setor turistico visto tratar-se de uma proposta mais económica e mais informal e que poderá atrair outros públicos e intensificar os fluxos turísticos na cidade terceirense.

O novo hostel conta com 9 quartos que acrescem 30 camas à oferta turística da ilha Terceira.