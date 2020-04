Praia da Vitória com autorização para produção de máscaras sociais

O presidente da autarquia adianta que a produção, a cargo de uma empresa com sede na Praia da Vitória, as Modelinas Tecidos, tem vindo a ser desenvolvida há vários dias, para que a distribuição das máscaras à população tenha início a 4 de maio.

“Primeiro articulamos com a empresa produtora a forma e o modo de confeção, assim como a respetiva linha de produção. Depois, avançamos com as diligências junto das autoridades de saúde, nomeadamente a Delegada de Saúde da Praia da Vitória, no sentido de garantirmos os devidos procedimentos para esta ação. Entendemos que esta medida é mais um valioso contributo para a proteção de todos. A distribuição vai efetuar-se em articulação com as Juntas de Freguesia, num trabalho conjunto que tem caracterizado o esforço de todos para ultrapassarmos esta situação”, explica Tibério Dinis, citado em nota.



Segundo o presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória, este material não substitui as máscaras cirúrgicas, mas é um complemento às medidas de proteção e higienização recomendadas pela Autoridade de Saúde Regional.

A distribuição iniciar-se-á pelas pessoas com mais de 65 anos e pelas pessoas com doenças crónicas. Depois será alargada a toda a população do Concelho.

Cada máscara será acompanhada por um folheto que explica a forma de usar, os procedimentos de lavagem e as advertências a ter em conta.

Nesse ponto, o folheto ressalva: a máscara não é um dispositivo médico e não cumpre o regulamento das máscaras cirúrgicas, nem dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s); é reutilizável após as lavagens adequadas; pode ser utilizada como máscara de contenção para evitar/conter a projeção de partículas; e o seu uso só é considerado eficaz quando combinado com uma lavagem a cada utilização da máscara e com a higienização adequada das mãos.