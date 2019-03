Praia da Vitória assinala Dia Municipal do Bombeiro

No próximo domingo, dia de 31 de março, a Praia da Vitória vai assinalar o Dia Municipal do Bombeiro, com um desfile, uma sessão solene que compreende mudanças no comando dos Bombeiros Voluntários da Praia e homenagens a soldados da paz que prestaram bons serviços.

Esta será a quarta vez que a Câmara Municipal da Praia da Vitória, em parceria com a Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários locais, assinala esta efeméride, tendo o município presidido por Tibério Dinis sido dos primeiros dos Açores a instituir esta celebração.

“O Dia Municipal do Bombeiro surge no seguimento de um esforço contínuo da Câmara Municipal da Praia da Vitória em promover e valorizar o papel dos bombeiros voluntários locais na prestação de socorro aos munícipes, sendo esta comemoração a demonstração do reconhecimento, por parte de todos os praienses, do trabalho desenvolvido pelos bombeiros, que servem o próximo com coragem, determinação e paixão, valores que os distinguem”, afirma Tibério Dinis na antecipação das celebrações.

Assim e de acordo com nota, a partir das 10h30 tem lugar o desfile da Charanga dos Bombeiros da Praia, desde o Quartel e até à Praça Francisco Ornelas da Câmara, onde apresentará cumprimentos ao executivo municipal.

Pelas 11 horas, no Salão Nobre dos Paços do Concelho da Praia da Vitória, realiza-se a sessão solene onde serão também confirmadas algumas mudanças no Comando dos Bombeiros da Praia, nomeadamente, a passagem do 2º Comandante a Oficial Bombeiro Superior e a tomada de posse do novo 2º Comandante e do Adjunto do Comando. Esta cerimónia contará com presença do secretário regional da Saúde, Rui Luís, em representação do Presidente do Governo Regional.

Seguir-se-ão homenagens, através da atribuição de medalhas de mérito a sete soldados da paz da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Praia da Vitória, pela prestação de 10, 20 e 30 anos de serviço.

A comemoração é aberta à participação da população do concelho da Praia da Vitória que, segundo Tibério Dinis, “está toda convidada a vir até ao centro da cidade e participar nesta justa homenagem aos nossos bombeiros”.

A Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários da Praia da Vitória foi fundada a 11 de outubro de 1984 e, desde então, assume-se como um dos principais agentes de atuação nas diversas áreas da proteção civil.

Diz a nota da autarquia que nos últimos anos, para além dos "meritórios préstimos e serviços às populações nas suas mais diversas áreas de atuação, os Bombeiros da Praia têm também sido embaixadores do concelho em diversos pontos do mundo onde têm participado, nomeadamente, Campeonatos Mundiais de Trauma e de onde alcançado os mais altos prémios em competição. Da Praia da Vitória, nos últimos anos, partiram também vários voluntários para irem ajudar no combate aos incêndios florestais no território português".