Praia da Vitória acolhe II Azores Triathlon este domingo

A Praia da Vitória, na ilha Terceira, recebe domingo, dia 9 de setembro, a 2.ª edição do Azores Triathlon, prova que vai juntar, nas modalidades de natação, ciclismo e corrida, 47 atletas, de 16 nacionalidades diferentes, alguns deles cotados ao nível “dos melhores atletas do mundo” na atualidade, refere nota da autarquia.

Tiago Ormonde, vereador da Câmara Municipal da Praia da Vitória, com os pelouros do Desporto e da Economia, realçou, na apresentação da prova, as “extraordinárias condições da Baía da Praia da Vitória” para o desenvolvimento do concelho, acentuando que, para além de esta prova marcar “um regresso das grandes competições de Triatlo à Praia da Vitória”, tem uma vertente de captação de atletas e investimento externo.





Numa iniciativa associada a um parceiro privado que tem manifestado todo o interesse em organizar este tipo de competição na Praia da Vitória, Tiago Ormonde referiu que o município comparticipa com “todo o apoio logístico” necessário à realização da prova, aprovada pela Federação Portuguesa da modalidade.





Por seu turno, Luís Lopes, responsável pela empresa que organiza a 2.ª edição do Azores Triathlon, destacou também as “excelentes condições” que a Praia da Vitória tem para oferecer a quem pratica esta modalidade, lembrando que “o primeiro Triatlo que se realizou nos Açores, em 1991, foi precisamente na Praia da Vitória”.





Luís Lopes explicou, citado em nota de imprensa, um dos maiores objetivos da prova: “Queremos aproveitar uma conjuntura internacional favorável para transformar a Praia da Vitória num destino de excelência para a realização de treinos e estágios dos melhores atletas do mundo”. Isto porque “as Canárias, fizeram um grande investimento na criação de condições para os atletas desta modalidade poderem, durante o inverno, treinarem e realizarem treinos, só que aquele destino está saturado”.





O objetivo é, então, fazer com que a ilha Terceira e o concelho da Praia da Vitória, em particular, passem a ser uma referência internacional do Triatlo, “não só ao nível competitivo, de provas, mas essencialmente para treinos e estágios dos atletas. Centenas de milhares de atletas americanos, canadianos e do norte da Europa vão, todos os invernos, para Lanzarote, onde treinam e organizam campos de treino, mas aquele destino está saturado. Muitos destes atletas estão também ligados a empresas que, neste momento, procuram alternativas às Canárias e a Praia da Vitória tem condições excelentes”,





No que diz respeito ao programa da prova, o II Azores Triathlon terá início competitivo às 8 horas, partindo os 47 atletas (oriundos de Espanha, França, Itália, República Checa, Alemanha, Áustria, Bélgica, Inglaterra, Canadá, Hungria, Brasil, Croácia, Noruega, Suíça, Eslováquia e, naturalmente, Portugal continental e Açores) para a prova de 1,9 quilómetros de natação que ligará as praias da Riviera e dos Sargentos, na Baía da Cidade.Daí seguem para o percurso de 90 quilómetros de ciclismo, passando por Cabo da Praia, Porto Martins, São Sebastião, bacia leiteira, Cabrito, Clube de Golfe, Caldeira Guilherme Moniz até à Serra de Santa Bárbara e regresso.Para terminar haverá a prova de corrida com 21,1 quilómetros, que serão percorridos com quatro voltas à Marginal da Praia da Vitória.





Dos 47 atletas, 39 farão a prova completa e oito estão apenas integrados na prova de estafetas. Estima-se que, partindo às 8 horas, os primeiros atletas comecem a cortar a meta por volta das 12h15. A hora limite para finalizar a prova são as 16h30.





Paralelamente à prova, também no domingo, pelas 22h30, decorre o o Festival Season – MTV Party, com a presença no Delman Bar & Lounge, na Avenida Marginal, do Dj Overule.