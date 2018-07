Praia da Riviera acolhe 4ª edição do Festival Rock Fest

A praia da Riviera, no Cabo da Praia, na ilha Terceira é palco, este fim de semana, da 4ª edição do Festival Rock Fest, numa organização do Grupo de Motards “Bravos Açores” e da Associação de Grupos Motards, o evento conta com o apoio logístico da Câmara Municipal da Praia da Vitória.

O concerto tem início às 22 horas de sexta-feira, com a banda “On The Road”, um agrupamento de covers de grandes clássicos do rock dos anos 70, 80 e 90, formada em 2015, e que promete abrir com chave de ouro a edição 2018. De seguida, pelas 24 horas, atuam os “Plano B”, uma banda de rock alternativo, fundada em 2013, sob o lema “Ser Diferente”, ao ponto de já ter iniciado o processo de composição da sua própria música e de estar já a trabalhar em originais, refere nota de imprensa.





A segunda noite do festival começa por volta das 20h30, com a subida ao palco dos terceirenses “GOMA”, banda que se estreou em 2007 e, dois anos depois, lançou o seu primeiro registo de originais. A partir das 22h30, é a vez de atuar os “Rock N´Road”, uma banda vinda de Benavente, em Santarém, fundada em 1995 e que já partilhou palco com algumas bandas de renome nacional e internacional em vários outros festivais.

A encerrar a noite de sábado, pelas 00h30, a organização promete um momento completamente diferente com o show “Red Floyd”. Trata-se de um espetáculo multimédia orquestrado por um Dj da conhecida “velha guarda terceirense” que, conjuntamente, com um guitarrista e um saxofonista, prestarão tributo à mítica banda Pink Floyd, adianta a nota.

No domingo, o Rock Fest termina com um Sunset Party, onde os Dj´s RashRap (18h00), Gaspar (20h00) e Rodrigo do Ó (22h00) vão, durante seis horas seguidas, dar corpo a um ambiente escaldante na praia da Riviera.



De referir que na praia da Riviera existirão espaços de comes e bebes, sendo que a organização tem uma vertente de sensibilização ambiental muito acentuada, considerando tratar-se esta praia de uma zona balnear detentora do galardão Bandeira Azul da Europa, incluída numa zona classificada como Reserva Ecológica.

Citado em nota de imprensa, Carlos Armando Costa, Vice-presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória, diz que iniciativas como estas “são muito positivas para a economia do concelho”, uma vez que “para além de promover um convívio salutar entre gerações, divulga uma das zonas balneares mais bonitas do concelho, tendo uma preocupação ambiental de registar, dadas as limitações impostas a uma organização numa zona de Reserva Ecológica e ainda porque é mais um momento de animação que a Praia da Vitória tem para oferecer a todos os turistas e visitantes do concelho”.

O autarca destacou ainda que a quarta edição do Rock Fest é mais uma das atividades incluídas na programação da iniciativa “O Verão é na Praia”, promovida pela Câmara Municipal, no âmbito do programa VitÓria, que pretende envolver ao longo do mês que antecede as Festas da Praia 2018 um conjunto diverso de espetáculos e de atividades infantis e desportivas na Cidade, a fim de reforçar a oferta cultural no período de verão.