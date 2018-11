Praça Nossa Senhora da Graça com luminárias LED

A presidente da Câmara Municipal de Lagoa, visitou na quinta-feira, a praça de Nossa Senhora da Graça, na freguesia do Rosário, por forma a averiguar o andamento das obras, que vão permitir a instalação de luminárias de tecnologia LED naquele local.

As obras, num investimento que ascende aos quase 80 mil euros, deverão estar concluídas no final do mês de novembro, antecedendo a quadra natalícia, de modo a que a população já disfrute da nova iluminação, refere nota de imprensa.





A presidente da autarquia, Cristina Calisto, citada em nota, refere que “é intenção da autarquia, no próximo ano, continuar a apostar na valorização dessa praça, de forma a torna-la mais aprazível para a comunidade lagoense, mas também a quem visita a Lagoa, fazendo daquele espaço um cartaz de promoção da cidade”.