PR defende ser preciso construir e aprofundar todos os dias relação com o Brasil

"Em Portugal, estamos todos - o Presidente da República em primeiro lugar, mas também o Governo e todos os setores políticos - empenhados num melhor relacionamento com o Brasil e no aprofundamento do papel da língua portuguesa quer na comunidade que a fala quer no mundo", salientou.

Marcelo Rebelo de Sousa concedeu existir uma leitura política a fazer, que é a de ser necessário "construir e aprofundar" todos os dias a relação entre os dois países e a relação "mundo dos falantes da língua portuguesa".

"Esse é o objetivo da minha vinda cá e destes encontros", disse.

O significado político da viagem "não se põe ao nível do Presidente Marcelo ou do Presidente Jair Bolsonaro ou dos antigos Presidentes Lula da Silva, Michel Temer ou Fernando Henrique Cardoso", com os quais vai manter encontros, "mas a nível de povos e estados, uma realidade muito mais duradoura", indicou.

"Ficamos felizes por responsáveis brasileiros, que o foram e que o são, estarem empenhados nesse mesmo objetivo", acrescentou.

O chefe de Estado português, que iniciou na sexta-feira, em São Paulo, uma visita de quatro dias ao Brasil, falava aos jornalistas ao final do dia (madrugada em Lisboa) após receber em audiência o antigo Presidente do Brasil Luiz Inácio Lula da Silva, na residência do cônsul de Portugal em São Paulo.

No encontro, que durou cerca de uma hora, os dois líderes políticos abordaram temas como a pandemia de covid-19, a crise económica mundial ou a situação no Brasil.

No final, Lula da Silva não prestou declarações aos jornalistas, mas divulgou posteriormente, nas redes sociais, uma fotografia com o chefe de Estado português.

"Diálogo fraterno com o Presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, que chegou hoje ao Brasil para participar da inauguração do Museu da Língua Portuguesa. Conversámos muito sobre as relações Brasil-Portugal e União Europeia. Um agradável encontro", escreveu Lula da Silva a acompanhar a fotografia.

Em São Paulo para a reinauguração do Museu da Língua Portuguesa, encerrado desde 2015 devido a um incêndio, Marcelo Rebelo de Sousa considerou, à chegada e quando questionado pelos jornalistas sobre os vários encontros políticos na agenda, que o objetivo fundamental é cultural.

Além do encontro com Lula da Silva, o chefe de Estado português vai encontrar-se com os ex-Presidentes brasileiros José Sarney, Michel Temer e Fernando Henrique Cardoso, e manter uma audiência com o homólogo, Jair Bolsonaro.

A visita de Marcelo Rebelo de Sousa, que aterrou na base aérea de São Paulo cerca das 18:00 de sexta-feira (22:00 em Lisboa), ocorre numa altura em que a popularidade de Jair Bolsonaro está em queda e cresce a contestação às suas políticas, nomeadamente à forma como lidou com a pandemia de covid-19.

Por outro lado, permanece a incógnita sobre se Lula da Silva pretende concorrer às eleições presidenciais de 2022, quando várias sondagens apontam para uma vitória sobre Bolsonaro, no cenário hipotético de uma segunda volta entre os dois.