PR com dois testes negativos após contacto com elementos da seleção de futsal infetados

De acordo com fonte oficial da Presidência da República, a cerimónia de homenagem em Belém aos jogadores da seleção nacional de futsal, campeões do mundo, na segunda-feira, “decorreu ao ar livre” e o chefe de Estado “esteve sempre de máscara, exceto no momento” em que discursou.

“O Presidente da República continua a efetuar testes regularmente, tendo os dois últimos testes PCR, de terça-feira e hoje, sido negativos”, acrescentou a mesma fonte.

De acordo com o Correio da Manhã, o selecionador nacional de futsal, Jorge Braz, o diretor da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) que coordena a modalidade, Pedro Dias, e um jogador estão infetados.

Os resultados positivos surgiram depois de um teste feito em Portugal, depois da vitória frente à Argentina.

No momento da homenagem em Belém, prossegue o diário, a comitiva tinha um teste PCR com resultado negativo feito há menos de 24 horas.