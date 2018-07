PPM pede que Governo Regional assuma manutenção do polidesportivo do Corvo

O deputado do PPM Paulo Estevão quer que o Governo Regional dos Açores assuma a responsabilidade pela manutenção do parque polidesportivo da ilha do Corvo, que afirma ter infiltrações "há mais de um ano".

Num projeto de resolução, a que a Lusa teve acesso, o parlamentar corvino acusa a Câmara Municipal do Corvo de "negligência", o que afirma ser resultado do "abandono a que os sucessivos governos regionais votaram a ilha do Corvo nesta área".

O projeto de resolução apresentado hoje no parlamento dos Açores pretende devolver ao Governo Regional as funções de manutenção do parque desportivo, que foram transferidas para a Câmara Municipal do Corvo.

Paulo Estevão pede ao Governo Regional que assuma esta função, "que realiza em todas as ilhas, não se justificando que não o faça também na ilha do Corvo".

Numa nota informativa, o parlamentar do PPM afirma que quer que sejam garantidas as condições de segurança para os utilizadores do espaço, uma vez que as infiltrações provocam inundações na "única instalação disponível na ilha para a prática desportiva".

A agência Lusa tentou contactar, sem sucesso, o presidente da Câmara Municipal do Corvo.