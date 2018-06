Povoação vai homenagear duas instituições do concelho nas comemorações dos 179 anos de elevação a Vila

A Câmara Municipal de Povoação vai homenagear duas instituições do concelho, no próximo dia 3 de julho, altura em comemora 179anos de elevação a Vila e sede de Concelho.

Na sessão solene, que decorrerá nos Paços do Concelho, pelas 18h30, na próxima terça-feira, a autarquia vai homenagear duas instituições, nomeadamente, a Cooperativa de Economia Solidária dos Pescadores da Ribeira Quente e a Cooperativa Celeiro da Terra, conforme foi decidido por unanimidade em reunião de câmara, realizada a 15 de junho.

No âmbito das comemorações do aniversário, decorrerá pelas 21h30, no Jardim Municipal, uma noite de folclore, que contará com a presença dos grupos do concelho, entre eles, da freguesia de Água Retorta, São Pedro da Lomba do Cavaleiro e o das Camélias das Furnas. A noite será ainda abrilhantada por dois grupos convidados, o Grupo Folclórico “As Ceifeiras” e o Grupo Cultural e Recreativo Domingos Rebelo, aponta nota de imprensa.

Recorde-se que, a Povoação foi elevada a Vila e a sede de Concelho, no dia 3 de julho de 1839, criado por decreto de D.Maria II, Rainha de Portugal e dos Algarves