Povoação Trail terá atletas de 14 nacionalidades

O concelho da Povoação vai ser palco no próximo sábado, dia 9 de março, de mais uma edição do Povoação Trail, prova organizada pelo HL Runners Club, em parceria com a Câmara Municipal da Povoação.



Este ano, a prova, informa a autarquia povoacense, vai contar com a atletas de 14 nacionalidades que vão percorrer uma das três distâncias propostas pela organização: o Trail Ultra com 50 quilómetros, o Trail Sprint com 25 quilómetros e, finalmente, a Caminhada/Trail Jovem com 13 quilómetros de extensão, cujo circuito parte de Nossa Senhora dos Remédios.



O Jardim Municipal da Povoação será o ponto de partida e de chegada da 4.ª edição do Povoação Trail e o início do Trail Ultra estará marcado para as 09h00 e o Trail longo para as 09h30. Já a Caminhada/Trail Jovem terá início pelas 10h30.

Ao longo do trajeto os participantes vão percorrer alguns dos pontos turísticos do município da Povoação, como o miradouro do Pico dos Bodes, o Pico Bartolomeu, a zona do Cu de Judas, a Alameda dos Plátanos e o Sanguinho.



A prova dos 13 quilómetros inclui o novo trilho dos antigos moinhos de água, situado na freguesia de Nossa Senhora dos Remédios.



O trajeto dos 25 quilómetros contempla uma subida ao Pico Alto e à Pista Downhill do Faial da Terra.



O percurso dos 50 quilómetros conta com algumas alterações no seu traçado.