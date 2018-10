Povoação celebrou Dia Mundial da Alimentação

A ação de sensibilização foi dividida em duas sessões, durante o período da manhã, para as crianças das salas do pré-escolar que tiveram a oportunidade de visualizar um vídeo acerca dos alimentos mais apropriados a um crescimento saudável, diz nota de imprensa. O momento lúdico seguiu-se depois quando as crianças procuraram identificar os alimentos mais e menos saudáveis. Nesta atividade, as crianças folhearam ainda livros adequados à idade relacionados com a temática em causa.





A fazer referência a este dia,o Centro de Apoio à Infância da Povoação abriu as suas portas à comunidade e ofereceu fruta a quem passou perto daquela instituição.





O Observatório Microbiano dos Açores foi outra das entidades que assinalou a data com uma sessão de esclarecimento no Auditório Municipal da Povoação. Nesta sessão, que foi aberta à comunidade escolar e à população local, foi dada a conhecer a alimentação probiótica, com respetivos exemplos práticos.