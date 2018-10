Povoação assinala Dia Municipal para a Igualdade

A Comissão de Proteção de Crianças e Jovens da Povoação (CPCJP), em parceira com as várias entidades do concelho, assinalaram o Dia Municipal para a Igualdade.

A atividade passou por uma caminhada solidária à freguesia mais pitoresca dos Açores, Água Retorta, abrangendo a comunidade local apesar de ter sido especificamente direcionada para a camada estudantil.





De acordo com nota da autarquia, para além da caminhada, a CPCJ da Povoação desafiou professores, auxiliares e alunos do ensino pré-escolar e 1º Ciclo da escola de Água Retorta a usarem uma peça de vestuário azul, neste dia dedicado à igualdade assim como também recomendou que os alunos pintassem um desenho alusivo à comemoração do dia e que os trabalhos fossem afixados no hall da escola.