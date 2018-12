Povoação arranca nas escolas com o Clube do Pequeno Almoço

Pedro Melo, presidente da Câmara da Povoação e o Vereador da Cultura, Rui Fravica, foram, esta terça-feira, tomar o pequeno almoço com as crianças do pré-escolar da EB1/JI Monsenhor Maurício Amaral Ferreira, da vila da Povoação, que se fizeram acompanhar dos respetivos pais.

A iniciativa faz parte do projeto “Clube do Pequeno Almoço” que começou esta terça-feira no município pelas mãos da Equipa da Saúde Escolar (ESE) da Unidade de Saúde da Ilha de São Miguel (USISM).





Trata-se de um projeto pioneiro na região que pretende facilitar a inclusão social e igualdade, bem como as ligações positivas entre a saúde, escola e família, através de hábitos de vida saudável, nomeadamente no que à alimentação diz respeito.

Esta estratégia que chegará, nos próximos dias, às restantes escolas do município povoacense pretende realizar dois pequenos-almoços por trimestre, em todos os estabelecimentos de ensino do 1º ciclo do concelho, com uma ementa elaborada pelo Serviço de Nutrição da USISM, sendo que os dois primeiros estão a ser financiados pela câmara municipal e os restantes, até ao final do ano letivo, serão suportados pelos pais/encarregados de educação, de forma a garantir a efetivação do 'clube' propriamente dito, explica nota de imprensa





Este projeto foi também pensado como estratégia para “assegurar-se que os pais e encarregados de educação aumentem a literacia em saúde, não só recebendo a melhor e a mais correta informação, como também constatando, comparativamente, os pequenos-almoços servidos em casa com aqueles proporcionados pelo Clube do pequeno-almoço”.